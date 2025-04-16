Лесной пожар площадью 0,6 гектара потушили в Серебряных Прудах

В лесу недалеко от деревни Невежино в Серебряных Прудах 16 апреля обнаружили пожар. Местные жители сразу позвонили в службу 112. На место направили четыре человека и две машины.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и занял 0,6 гектара. На тушение пожара ушло чуть больше четырех часов. Отмечается, что причиной возгорания стали действия человека.

Сейчас устанавливают, кто мог поджечь лес — ведется расследование, все материалы передали в надзорные органы. Напомним, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штраф может составить до 60 тысяч рублей для граждан, до 110 тысяч — для должностных лиц, и до двух миллионов — для юридических лиц. В особо тяжелых случаях может грозить тюремный срок до десяти лет.