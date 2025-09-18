Лесной пожар оперативно потушили в Воскресенске

17 сентября на территории лесного фонда Московской области были зафиксированы четыре пожара. Один из них ликвидировали в Хорловском участковом лесничестве Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес».

Патрульные пилоты, которые проводили лесоавиационные работы, заметили очаг возгорания в двух километрах от поселка Хорлово. Пожар оперативно потушили в течение двух часов. В ликвидации огня участвовали три сотрудника лесопожарных формирований и две единицы техники.

Причиной возгорания леса стало нарушение правил пожарной безопасности. Следователи устанавливают подозреваемых, чьи действия привели к ЧП. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

Административное и уголовное наказание предусмотрено законодательством России за поджог, который привел к лесному пожару. Штраф для физических лиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.