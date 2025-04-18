Лесной пожар на площади 0,2 гектара потушили в Воскресенске

В Воскресенском участковом лесничестве, в трех километрах от деревни Трофимово, камеры видеонаблюдения зафиксировали возгорание. Пожар начался на участке площадью 0,15 гектара. На место сразу выехали сотрудники лесной пожарной службы — шесть человек и три машины спецтехники.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился, и площадь возгорания увеличилась до 0,2 гектара. Полностью ликвидировать пожар удалось за 40 минут. Причиной происшествия стали действия человека. Сейчас устанавливаются подозреваемые, ведутся следственные мероприятия.

Комлесхоз Подмосковья напоминает, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрены штрафы: до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч рублей — для должностных лиц и до двух миллионов рублей для юридических лиц.