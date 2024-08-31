Лесной пожар ликвидировали в Старой Купавне

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

В Кудиновском участковом лесничестве, расположенном в двух километрах от Старой Купавны Богородского городского округа, местные жители заметили возгорание на площади 0,01 гектара. О происшествии граждане сообщили по телефону службы экстренной помощи 112.

В ответ на вызов на место происшествия оперативно выехали две единицы техники и четыре сотрудника лесопожарных формирований. Ликвидация пожара заняла около получаса.

По предварительным данным, огонь распространился низовым способом, а причиной возгорания стал человеческий фактор. Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос свидетелей происшествия. Подготовленные материалы о пожаре направят в надзорные органы для установления виновных.

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