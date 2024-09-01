Лесной пожар ликвидировали в Мытищах

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

В Учинском участковом лесничестве, расположенном в двух километрах от деревни Юдино в городском округе Мытищи, во время лесоавиационных работ зафиксировали возгорание на площади 0,01 гектара. Ликвидация низового заняла меньше двух часов.

На место происшествия оперативно прибыли пять единиц техники и 12 сотрудников лесопожарных формирований. Согласно оценке специалистов, причиной возгорания послужили действия человека.

Представители лесной охраны Комлесхоза проводят опрос местных жителей, чтобы установить лиц, причастных к возгоранию.

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