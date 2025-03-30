Лесной пожар ликвидировали в Балашихе

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В Озерном лесничестве Балашихи потушили пожар. О возгорании сообщили местные жители по телефону 112. После звонка на место сразу же направили пять лесопожарных и три единицы техники.

Огонь настиг 100 метров леса, но вскоре разросся до 200 метров.

Чтобы ликвидировать возгорание потребовалось 35 минут.

Причиной стали действия человека. Подозреваемые устанавливаются.

Комитет лесного хозяйства МО напоминает, что за поджог, из-за которого случился пожар в лесу, грозит административная и уголовная ответственность.

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