Лесной пожар ликвидировали в Балашихе 3 апреля

Лесной пожар потушили в четырех километрах от деревни Русавкино-Романово под Балашихой 3 апреля. Огонь распространился на площади 0,3 гектара. Его удалось ликвидировать чуть менее чем за два часа.

Как сообщили в региональном Комлесхозе, на место пожара направили 15 специалистов.

Причиной возгорания стали действия человека. Сейчас подозреваемых устанавливают

«Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — отметили в ведомстве.

Жителям напомнили, что за приведший к лесному пожару поджог предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафов может достигать двух миллионов рублей.