Лесной массив у автостанции в Серпухове очистят от сухостоя

В Протвино вопрос состояния зеленых насаждений находится под пристальным вниманием. Коммунальные службы активизировали работу по уходу за природными территориями.

В частности, на этой неделе начались масштабные работы по расчистке лесного массива, расположенного в непосредственной близости от протвинской автостанции и улицы Победы. На территории скопились значительные объемы сухостоя: стволы, поваленные ветви и различный древесный мусор.

«Такое скопление представляет собой не только эстетическую проблему, но и потенциальную угрозу для пожарной безопасности, источник размножения вредителей, а также препятствие для безопасного передвижения пешеходов. В ответ на сложившуюся ситуацию сотрудники муниципального предприятия „Комбинат благоустройства“ оперативно отреагировали на поступившие обращения», — сообщили в администрации округа.

Специалисты бригады по содержанию общественных пространств обследовали проблемный участок и приступили к уборке. Первый этап работ включал в себя сбор мелких ветвей и мусора. Среди завалов обнаружились крупные сухие стволы деревьев, требующие более сложного подхода. Эти объекты будут переданы специализированной бригаде лесорубов. Их задачей станет распиловка крупногабаритной древесины на более мелкие фрагменты, что позволит вывезти их с территории.