Лесной и торфяной пожары потушили в Луховицах 11 сентября

На территории Подмосковья в четверг, 11 сентября, зафиксировали два природных пожара. Возгорания выявили с помощью современной системы видеомониторинга в Ольшанском участковом лесничестве Луховицкого филиала «Мособллеса».

В трех километрах от деревни Лесное обнаружили лесной и торфяной пожары. В их ликвидации участвовали 11 специалистов и семь единиц техники. Первый очаг удалось потушить за час, а второй — за четыре.

По предварительной информации, причиной пожаров стало нарушение правил безопасности. Личности подозреваемых в поджогах сейчас устанавливают.

Жителям и гостям Московской области напомнили, что за действия, которые приводят к возгоранию в лесах, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Для физических лиц штрафы достигают 60 тысяч рублей, для должностных лиц — 110 тысяч, а для юридических — двух миллионов. В отдельных случаях нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.