Лесной бульвар в Протвине благоустроят к июню | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 15:31 Лесной бульвар в Протвине благоустроят к июню Пресс-служба Минблаго МО

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Лесной бульвар благоустроят в Протвине в этом году. Проект стал победителем на всероссийском конкурсе малых городов.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, проект основан на истории наукограда, которы строили физики-ядерщики. В формировании образа территории участвовали активные жители. В центре бульвара создадут место для отдыха со скамьями и теневыми навесами, а также зоны для игр и общения.

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«В этом году мы завершим работы на Лесном бульваре в Протвино. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года. Уже этим летом, после их завершения, у жителей наукограда появится обновленное пространство для отдыха», — рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

На бульваре создадут новую инфраструктуру, в том числе систему освещения, навигацию, туалет, велопарковки и многое другое. Там обустроят тропиночную сеть и уложат плитку. Завершить работы планируют в июне.

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