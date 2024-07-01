Лесной бульвар открыли после благоустройства в Протвине

Благоустройство Лесного бульвара завершилось в протвине. Природная территория преобразилась по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«В это воскресенье мы завершили работы на Лесном бульваре в Протвино. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В центре бульвара обустроили место для отдыха с навесами и скамьями. Для комфорта посетителей разместили площадь для встреч и общения, а также игровые скульптуры. На территории бульвара появилась новая инфраструктура, включающая освещение, навигацию, велопарковки и велодорожку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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