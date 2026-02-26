Лесной бульвар очистили от снега в Серпухове

Зима в этом году испытывает протвинских коммунальщиков на прочность. Чтобы вернуть жителям комфорт и безопасность, сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» вышли на Лесной бульвар со специальным инвентарем.

Работы на Лесном бульваре начались не случайно: на портал «Добродел» поступило обращение от активных горожан, которые пожаловались на затрудненный проход вдоль жилых домов. Реакция последовала незамедлительно. Ранним утром бригада специалистов приступила к «вскрытию» обледенелых дорожек. Основная задача заключалась в том, чтобы очистить пешеходную зону до самого асфальта.

«Мы взяли в работу участок вдоль домов № 4, 6, 8, 10 и 12. Снег очень плотный, местами превратился в лед, поэтому процесс продвигается медленно и требует больших усилий. Бригада из шести человек работает максимально оперативно, но, учитывая объем и сложность, наведение полного порядка здесь займет как минимум два дня», — отметил мастер участка по общественным пространствам Денис Донковцов.

Пока основная группа рабочих трудится на Лесном, еще трое сотрудников участка занимаются расчисткой пешеходных коммуникаций на Молодежном проезде. Таким образом, коммунальные службы стараются охватить наиболее востребованные маршруты округа.