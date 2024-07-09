Лесничие Воскресенска провели практическое занятие для школьников

Практическое занятие по основам таксации леса прошло для школьников в селе Ашитково под Воскресенском. Сотрудники Виноградовского филиала «Мособллес» провели открытый урок для учащихся школьного лесничества «Берендеи» школы «Траектория успеха».

Старший участковый лесничий Николай Гордеев поделился, что ребята проявили активный интерес к процессу и задавали множество вопросов. Они с удовольствием вспоминали и практиковали весь алгоритм проведения таксации лесного участка.

В рамках занятия школьникам были показаны инструменты, используемые специалистами лесного хозяйства при отводе делянок. Они также освежили в памяти принципы работы мерной ленты, мерной вилки, высотомера, рассмотрели и сравнили два образца буссоли, а также потренировались в построении чертежа-схемы измеряемого участка.

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