Лесничие в Одинцове оштрафовали отдыхающих за разведение огня | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 13:42 Лесничие в Одинцове оштрафовали отдыхающих за разведение огня Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Лесничие обнаружили два опасных пикника в микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцове. Они выписали нарушителям административные протоколы.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что среди нарушителей в первом случае были семьи с детьми, которые не знали о запрете на разведение огня. А во втором — трое молодых людей, которые готовили шашлыки на лесной поляне.

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Подмосковные лесничие совместно с полицейскими регулярно проводят рейды по местам отдыха во время пожароопасного периода. Главная цель — предотвратить нарушения правил пожарной и санитарной безопасности.

«Чаще всего люди нарушают, думая, что лесная полянка — допустимое место для костра. Место может показаться безопасным, тем более что в эти выходные в лесу влажно, но это очень относительная безопасность: от ветра летят искры, которые могут поджечь лесную подстилку», — сообщил лесничий Звенигородского филиала «Мособллес» Игорь Ляпунов.

Добавим, что пожароопасный сезон длится с конца марта по ноябрь. Нарушение правил в этот период грозит штрафом до 15 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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