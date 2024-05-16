Лесничие в Одинцове оштрафовали отдыхающих за разведение огня | 360°

16 мая 2024, 13:42
Лесничие в Одинцове оштрафовали отдыхающих за разведение огня
Лесничие обнаружили два опасных пикника в микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцове. Они выписали нарушителям административные протоколы.
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что среди нарушителей в первом случае были семьи с детьми, которые не знали о запрете на разведение огня. А во втором — трое молодых людей, которые готовили шашлыки на лесной поляне.
Реклама
Подмосковные лесничие совместно с полицейскими регулярно проводят рейды по местам отдыха во время пожароопасного периода. Главная цель — предотвратить нарушения правил пожарной и санитарной безопасности.
«Чаще всего люди нарушают, думая, что лесная полянка — допустимое место для костра. Место может показаться безопасным, тем более что в эти выходные в лесу влажно, но это очень относительная безопасность: от ветра летят искры, которые могут поджечь лесную подстилку», — сообщил лесничий Звенигородского филиала «Мособллес» Игорь Ляпунов.
Добавим, что пожароопасный сезон длится с конца марта по ноябрь. Нарушение правил в этот период грозит штрафом до 15 тысяч рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Спасатели
Природа
Реклама
Реклама