Лесничие убрали упавшее дерево с дороги в деревне Дунино

Дерево из-за сильных порывов ветра рухнуло и перегородило дорогу в деревне Дунино. Специалисты Хлюпинского участкового лесничества Звенигородского филиала «Мособллес» выехали на вызов и расчистили территорию.

Упавшее дерево заблокировало проезд, что могло создать опасность для водителей и пешеходов. Лесничие, следуя технике безопасности, использовали бензопилу, чтобы распилить дерево и убрать его с дороги. Это помогло быстро восстановить движение.

Последствия непогоды были устранены без ущерба для здоровья жителей, никто не пострадал.

Участковый государственный инспектор Владимир Кабак заявил, что, когда они прибыли на место происшествия, сразу начали работать. Он подчеркнул, что при падении дерева никто не пострадал, и специалисты смогли оперативно решить проблему.