Лесничие убрали свыше тысячи стихийных свалок в Подмосковье с января

Свыше тысячи навалов мусора выявили в подмосковных лесах с начала года. Нарушителей оштрафовали в сумме на 11,6 миллиона рублей.

Как рассказали председатель подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов, всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Муниципалитеты получили полномочия собирать и утилизировать отходы в лесах с 2022 года. Лесничие активно выявляют такие стихийные свалки и контролируют ход их ликвидации.

Больше всего работ в этом году провели в Одинцове, там убрали 73 навала. Еще 65 устранили в Орехово-Зуеве, 63 — в Можайске и 63 — в Истре.

Благодаря принятым в регионе мерам в Подмосковье очистили от мусора 80% территорий, где выявили стихийные свалки.