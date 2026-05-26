Лесничие Талдомского района запустили в пруд более тысячи мальков карасей

Специалисты лесного хозяйства не только управляют лесными массивами и следят за их сохранностью, но и заботятся о восстановлении природных ресурсов. Так, представители Танинского участкового лесничества провели важное мероприятие по зарыблению Барского пруда в деревне Танино.
В водоем запустили более тысячи мальков карасей. Благородный шаг стал возможен благодаря активным местным жителям, которые предоставили молодь рыбы. Лесничество выразило благодарность неравнодушным гражданам за помощь.
«Запуск мальков в Барский пруд не только обогащает местную фауну, но и способствует улучшению биоразнообразия водоемов», — отметила помощник участкового лесничего Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» Дарья Власова.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте