Лесничие присоединились к уборке снега в Клину

Мощный снегопад начался в Подмосковье утром 19 февраля. По прогнозам синоптиков, до конца дня в регионе выпадет до 30 сантиметров осадков. На помощь коммунальным службам вышли лесничие.

Выпавший снег осложнил передвижение по городам Подмосковья. Специалисты Клинского филиала «Мособллес» помогли расчистить территорию ЛПС-3, а затем присоединились к коммунальщикам для уборки рядом с жилыми домами, расположенными у лесопожарной станции.

«Поддерживать работоспособность ЛПС в любое время года — одна из приоритетных задач лесничих. Поэтому территория вокруг станции всегда должна быть в надлежащем состоянии», — отметили в Комлесхозе Подмосковья.