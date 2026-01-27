Лесничие Подмосковья присоединились к устранению последствий снегопада

После сильных снегопадов в лесах Подмосковья участились случаи падения деревьев на проезжую часть. Для обеспечения движения транспорта специалисты Комлесхоза усилили патрулирование.

Стволы и ветви деревьев ломаются под весом скопившегося на них снега. Чаще всего таким повреждениям подвержены сосны и осины, рассказали в региональном Комлесхозе.

«В ходе патрулирования лесничие регулярно выявляют и устраняют последствия снеговала и снеголома. Упавшие деревья и сучья, препятствующие движению транспорта, оперативно убираются, что позволяет обеспечить безопасный проезд по лесным и автомобильным дорогам», — сказали в ведомстве.

Завалы чаще всего образуются на узких лесных дорогах, где растут старые деревья. Благодаря специальному оборудования специалисты могут быстро реагировать на такие ситуации и устранять возникшие препятствия.

Работы по расчистке дорог продолжат в плановом режиме.