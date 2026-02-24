Лесничие Подмосковья напомнили о правилах безопасности в зимнем лесу

В период зимнего туристического сезона специалисты лесного хозяйства обращаются к жителям и гостям региона с напоминанием о важности соблюдения правил безопасности при посещении лесных массивов. Несмотря на холода и снежный покров, зимний лес остается зоной повышенного риска.

Специалисты акцентируют внимание на пожарной безопасности. Даже в холодное время года существует вероятность возгораний, так как под снегом скрываются сухая трава, хвоя и валежник, которые могут быстро воспламениться.

Отдельный акцент сделан на безопасном использовании туристического газового оборудования — горелок, плит и баллонов. Лесничие рекомендуют устанавливать оборудование только на устойчивой поверхности, предварительно очищенной от снега и мусора. Запрещается размещать горелки рядом с палатками, сухими ветками и снаряжением. Перед использованием необходимо тщательно проверять исправность баллонов и соединений. Прогревать газовые баллоны у костра или открытого огня недопустимо.

Специалисты предупреждают, что использование горелок внутри палатки без вентиляции может привести не только к пожару, но и к отравлению угарным газом. После приготовления пищи оборудование должно быть полностью выключено и остынуть перед упаковкой.

Кроме того, лесничие напоминают о необходимости соблюдения экологической ответственности. Туристам следует забирать весь мусор с собой. Пластик, стекло и другие отходы могут десятилетиями загрязнять лес, а также представляют опасность для животных и людей.

Среди общих рекомендаций — информировать близких о маршруте и предполагаемом времени возвращения, одеваться по погоде с учетом возможного похолодания, брать с собой полностью заряженный телефон и внешний аккумулятор, а также избегать выхода на тонкий лед лесных водоемов.