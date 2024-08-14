Лесничие напомнили правила пожарной безопасности охотникам в Воскресенске

Встречи с представителями охотничьих хозяйств прошли в городском округе Воскресенск. Мероприятия приурочены к открытию летне-осеннего сезона охоты на водоплавающую и болотную дичь.

Сотрудники Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели с охотниками беседы, в которых акцентировали внимание на необходимости соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. Они также напомнили о последствиях за нарушения этих правил и вручили агитационные материалы.

Похожие встречи прошли и в соседнем городском округе Раменское, где лесные угодья находятся под контролем специалистов Виноградовского лесничества. Во время сезона, когда объявлен повышенный риск возникновения пожаров, особенно важно осуществлять профилактическую работу с теми, кто находится в лесах. Лесничие и охотники обменялись контактной информацией для быстрой связи в случае возникновения опасных ситуаций.

Охотникам и всем, кто посещает леса Подмосковья, напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности может привести к административной ответственности. физические лица рискуют получить штрафы до 60 тысяч рублей, в то время как юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до двух миллионов рублей.

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