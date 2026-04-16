Лесничие Клина оценили результат обновления территории

Еще в 2019 году на этой территории площадью 11,1 гектара прошло обновление. Сотрудники очистили небольшое поле от старых елей, поврежденных короедом-типографом. Затем на акциях «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы» более пяти тысяч жителей посадили свыше 43 тысяч молодых сосен. Когда-то они были всего 10 сантиметров в высоту, а сейчас достигают пяти метров.

Инженер по лесовосстановлению Екатерина Богунова отметила, что за семь лет лесные культуры успешно прижились. Регулярные осмотры и уход помогают сохранять здоровье леса и способствуют росту деревьев. Также не менее важна инвентаризация, позволяющая быстро выявлять и устранять возможные проблемы.

Активистка Светлана Давыдова вместе с семьей участвовала в акции и посадила сосны. Теперь она с гордостью смотрит на результаты полезного дела. Светлана присоединилась к акциям одной из первых — сначала в 2014 году как волонтер, а через год уже возглавила отдел окружающей среды администрации округа. Всего ей удалось высадить более 50 сосен, елей и дубов.

Сейчас Светлана и ее единомышленники вышли за пределы гослесфонда. Помимо воссоздания лесных массивов, они организуют акции по высадке растений во дворах, парках и других местах. Давыдова подчеркнула, что это стало доброй традицией, которая объединяет граждан и помогает восстанавливать лес, утраченный в прошлом.

Уже 25 апреля в Сестрорецком парке жители смогут присоединиться к первой акции — высадить кусты сирени.