Лесничие из Одинцова убрали с дороги упавшее дерево

Из-за шквалистого ветра на автомобильную дорогу вблизи деревни Дунино в Одинцовском городском округе упало дерево. На вызов местных жителей приехали специалисты Хлюпинского участкового лесничества Звенигородского филиала «Мособллес».

Соблюдая технику безопасности, они распилили бензопилой упавшее дерево и убрали его с проезжей дороги.

«При падении дерево никого не задело, никто не пострадал. Последствия непогоды устранили», — отметил участковый государственный инспектор Звенигородского филиала «Мособллес» Владимир Кабак.

Отметим, что аварийным считается дерево, которое представляет опасность для жизни и здоровья людей, имущества или препятствует движению транспорта. Его можно определить по следующим признакам: наклон ствола, поврежденная кора, поврежденные или отсутствующие ветви, участки без листвы.