Лесничие из Можайска приняли участие в семейном спортивном фестивале
Фестиваль для семейных команд профсоюзов Можайского городского округа под названием «Мама, папа, я — спортивная семья!» прошел в Можайске. Соревнования провели во дворце спорта «Багратион».
Первичную профсоюзную организацию Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» на соревнованиях представила семья Левочкиных. Инженер по охране леса Екатерина Владимировна, старший участковый лесничий Игорь Николаевич и их дочь Софья продемонстрировали отличные результаты и заняли третье место среди 12 команд.
Председатель профкома и старший участковый лесничий Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособлес» Наталья Чиркова отметила, что коллеги выступили на высоком уровне, несмотря на серьезных соперников.
Она поздравила Екатерину, Игоря и Софью с успешным результатом и пожелала им новых побед в будущих начинаниях.
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