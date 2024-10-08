Лесничие из Можайска приняли участие в семейном спортивном фестивале

Фестиваль для семейных команд профсоюзов Можайского городского округа под названием «Мама, папа, я — спортивная семья!» прошел в Можайске. Соревнования провели во дворце спорта «Багратион».

Первичную профсоюзную организацию Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» на соревнованиях представила семья Левочкиных. Инженер по охране леса Екатерина Владимировна, старший участковый лесничий Игорь Николаевич и их дочь Софья продемонстрировали отличные результаты и заняли третье место среди 12 команд.

Председатель профкома и старший участковый лесничий Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособлес» Наталья Чиркова отметила, что коллеги выступили на высоком уровне, несмотря на серьезных соперников.

Она поздравила Екатерину, Игоря и Софью с успешным результатом и пожелала им новых побед в будущих начинаниях.

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