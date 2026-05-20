Лесничие и садовники высадили саженцы ивы в монастыре Зосимова пустынь

Сотрудники Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» приняли участие в экологической акции на территории Троице-Одигитриевского ставропигиального женского монастыря Зосимова пустынь. Совместно с садовниками обители они посадили пятьдесят саженцев ивы вдоль монастырского забора.

Эти насаждения лягут в основу будущей живой изгороди. Лесничие отмечают, что благодаря закрытой корневой системе крупномерные ивы быстро адаптируются и в скором времени оформят территорию монастыря.

Экологическая акция продемонстрировала образец совместной работы по благоустройству исторических мест Подмосковья. В лесничестве подчеркивают, что забота о природных и культурных объектах региона требует систематического подхода. Подобные инициативы не только улучшают облик территорий, но и воспитывают ответственное отношение к окружающей среде.