Лесничества Мособллеса благоустроят памятники Великой Отечественной войны

Сотрудники ГАУ МО «Мособллес» совместно с воспитанниками движения «Школьные лесничества» участвуют в субботниках, благоустраивая памятники и мемориалы, посвященные погибшим воинам Великой Отечественной войны.

Например, в Волоколамском филиале лесничие Осташевского участкового лесничества провели уборку: убрали мусор, удалили нежелательные кустарники, покрасили памятники и ограждения. Работы были проведены на месте взрыва Становищенского моста и на памятном знаке в честь осташевских партизан, которые внесли большой вклад в разгром фашистов под Москвой.

В октябре 1941 года на территории Волоколамского округа начались ожесточенные бои. За 85 дней партизаны уничтожили более 500 вражеских солдат и офицеров, подбили 4 танка, взорвали 12 бронемашин и 51 грузовую машину с боеприпасами и продовольствием.

Каждый год ветераны, родственники погибших, школьники и жители приезжают сюда, чтобы почтить память героев. Поэтому лесничие заботятся даже о самых удаленных памятниках.