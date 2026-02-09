Лесная охрана устраняет аварийные деревья в Подмосковье

Специалисты лесной охраны Московской области активно работают над предотвращением чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными деревьями. В нескольких муниципалитетах региона проведены работы по ликвидации деревьев, угрожавших безопасности жителей.

В Наро-Фоминском городском округе, вблизи деревни Слизнево, лесничие Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Максим Барабанщиков и Сергей Борисов обнаружили березу, поваленную под тяжестью снега. Используя бензопилы, специалисты провели опиловку ветвей и раскряжевку ствола, полностью устранив опасность и обеспечив безопасный проезд.

Аналогичный случай произошел в селе Дубки Одинцовского городского округа. По обращению местных жителей сотрудники Пионерского участкового лесничества Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» оперативно удалили дерево, зависшее над проезжей частью. После проведения работ дорожное полотно было полностью очищено.

В Комитете лесного хозяйства Московской области отмечают, что после мощных циклонов и обильных снегопадов количество аварийных деревьев увеличивается. Под воздействием снежной нагрузки и неблагоприятных погодных условий деревья могут терять устойчивость и представлять потенциальную угрозу.