Лесная охрана провела свыше тысячи патрулирований в Подмосковье за неделю

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области совместно с представителями полиции, МЧС и других ведомств с 14 по 20 июля провели масштабные рейды по контролю за соблюдением правил. Особое внимание уделили участкам, граничащим с населенными пунктами, садоводческими товариществами и популярными местами отдыха.

В общей сложности за неделю в регионе провели 1090 патрулирований.

«Зафиксировано 31 нарушение лесного законодательства, и по ним составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть: 20 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Наибольшее количество рейдов провели в Истринском, Клинском, Виноградовском, Ступинском и Дмитровском филиалах.

За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан – до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для организаций — до двух миллионов рублей.

Уголовная ответственность предусматривает до 10 лет лишения свободы за поджог, который привел к пожару.

Комитет лесного хозяйства напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, немедленно сообщать о лесных пожарах по номеру 112, предпринимать меры по тушению возгораний до прибытия специалистов, а также оперативно информировать власти о случаях поджогов или захламления лесных территорий.