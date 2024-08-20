Лесная охрана провела свыше 350 рейдов в Подмосковье в выходные

Свыше 350 патрулирований провели в лесах Подмосковья за три дня. Инспекторы проверяли соблюдение законодательства и выявили 24 нарушения.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, рейды проводили в местах неподалеку от населенных пунктов и СНТ, а также там, где любят отдыхать жители. Всего за три дня провели 356 патрулирований, из которых 36 — в Можайске, 23 — в Луховицах, 20 — в Серпухове, 17 — в Орехово-Зуеве и 16 — в Шатуре.

«Зафиксировано 24 нарушения лесного законодательства, в том числе пять нарушений правил пожарной безопасности. По нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе 12 протоколов в отношении физических лиц — на месте выявления нарушения», — рассказал председатель комитета Евгений Агулов.

В рейдах участвуют сотрудники МВД, МЧС и администраций округов.

Штрафы на нарушение лесного законодательства достигают двух миллионов рублей и лишения свободы на срок до 10 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».