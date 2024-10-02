Лесная охрана провела более 35 тысяч рейдов в Подмосковье с начала года

Лесная охрана провела более 35 тысяч рейдов в подмосковных лесах с начала года. Инспекторы выявляли нарушителей правил пожарной безопасности.

«Во время патрулирований было выявлено 963 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. По этим нарушениям было составлено 479 протоколов, назначено 340 административных штрафов на сумму свыше 28 миллионов рублей», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В основном нарушения касались запрета на разведение костров в лесах.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

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