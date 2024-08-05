Лесная охрана провела более 1,6 тысячи патрулирований в Подмосковье за неделю

Представители лесной охраны Московской области провели свыше 1,6 тысячи рейдов за неделю. Патрулирования прошли на лесных участках возле населенных пунктов, СНТ и других зон отдыха.

«За неделю проведено 1637 патрулирований земель лесного фонда, из них больше всего патрулирований проведено на территории Клинского — 323 и Звенигородского — 152 Егорьевского — 117 — лесничеств», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, представители лесной охраны выявили 42 нарушения лесного законодательства, 14 нарушений правил пожарной безопасности, десять — санитарной безопасности. Кроме того, за неделю они обнаружили 18 фактов самовольного занятия лесных участков.

Всего с начала года инспекторы провели свыше 41 тысячи рейдов. Напомним, за нарушение лесного законодательства предусмотрены штрафы от 60 тысяч до двух миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах.

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