Лесная охрана провела более 1,3 тысячи патрулирований в Подмосковье за неделю

С 1 по 7 сентября сотрудники лесной охраны Подмосковья провели 1324 рейда. Патрулирования прошли на участках возле населенных пунктов, СНТ и зон отдыха.

Больше всего проверок состоялось в Егорьевском филиале — 107, по 93 — в Истринском и Шатурском, а также по 86 — в Волоколамском и Дмитровском.

«Зафиксировано 28 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Пять нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“, — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

За них полагаются штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч, а для юридических — до двух миллионов. Также за поджог, приведший к пожару, может грозить лишение свободы до 10 лет.

В ведомстве призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении возгораний в лесах звонить по номеру 112. До прибытия подразделения необходимо применять посильные меры по самостоятельному тушению.