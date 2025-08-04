Лесная охрана Подмосковья провела более тысячи патрулирований за неделю

С 28 июля по 3 августа сотрудники лесной охраны Комлесхоза Московской области вместе с полицией, МЧС и другими ведомствами провели более тысячи рейдов. Основное внимание уделили участкам, расположенным рядом с жилыми районами, садовыми товариществами и популярными местами отдыха.

«Зафиксировано 48 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 27 протоколов об административных правонарушениях. 13 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“, — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Больше всего проверок провели в Клинском филиале, в Истринском и Виноградовском лесничествах, а также в Московском учебно-опытном и Ступинском лесничествах. За нарушения правил поведения в лесу предусмотрены штрафы: до 60 тысяч рублей для граждан, до 110 тысяч — для должностных лиц и до двух миллионов — для организаций. За поджог, который привел к пожару, может наступить уголовная ответственность — вплоть до десяти лет лишения свободы.

Жителям и гостям региона напоминают, что при обнаружении возгорания нужно сразу звонить по номеру 112, а также по возможности попытаться остановить распространение огня до приезда пожарных.