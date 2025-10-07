Лесная охрана Подмосковья провела более тысячи патрулирований за неделю

Лесная охрана Московской области провела более 1,1 тысячи рейдов за прошедшую неделю. Патрулирование было направлено на предупреждение и пресечение нарушений отраслевого законодательства.

Вместе с сотрудниками «Мособллеса» в проверках участвовали представители полиции, МЧС, а также органов местного самоуправления и казачества. Особое внимание уделялось участкам около населенных пунктов, СНТ и местам отдыха.

Основные силы контролирующих и правоохранительных органов работали в Клинском, Истринском, Волоколамском, Ногинском и Ступинском лесничествах.

В ходе проверок выявили 47 нарушений, по ним составили протоколы об административных правонарушениях.

Как передали в Комлесхозе региона, профилактические мероприятия продолжатся до конца года. Их основная цель — сохранить ресурсы Подмосковья и обеспечить безопасность жителей и гостей Московской области.