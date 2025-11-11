Лесная охрана Подмосковья провела 800 патрулирований за неделю

За неделю сотрудники ГАУ «Мособллес» совместно с представителями МВД, МЧС и местных администраций провели 835 рейдов в лесах Московской области. Активнее всего патрулирование проходило в Виноградовском, Клинском, Истринском, Звенигородском и Сергиево-Посадском филиалах.

Во время проверок лесные инспекторы выявили 32 административных правонарушения, пять из которых связаны с нарушением правил пожарной безопасности в лесах. Общая сумма штрафов превысила 770 тысяч рублей, при этом, 623 тысячи уже взыскали.

В «Мособллесе» отметили, что работа по охране лесов продолжается. Особое внимание инспекторы уделяют территориям рядом с населенными пунктами, садовыми товариществами и местам отдыха жителей.