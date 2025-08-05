Лес в Серебряных Прудах очистили от сухостоя

Сотрудники филиала ГАУ МО «Мособллес» провели санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных массивах, расположенных вблизи села Мочилы и деревни Яблонево. По словам специалистов, данные работы направлены на поддержание здоровья леса, снижение риска возникновения пожаров и создание благоприятных условий для его естественного восстановления.

Основным направлением работ стала уборка неликвидной древесины, включающей в себя сухостойные деревья, валежник и порубочные остатки, образующиеся после проведения лесохозяйственных мероприятий. Общая площадь очищенного лесного массива составила около 18 гектаров.

«Удаление накопившейся древесной массы не только снизило вероятность возникновения и распространения лесных пожаров, но и создало благоприятные условия для естественного восстановления леса. Кроме того, участки стали более привлекательными с эстетической точки зрения и пригодными для рекреационного использования», — сообщил старший участковый лесничий Валерий Галкин.

Сотрудники филиала ГАУ МО «Мособллес» продолжают работу по защите и восстановлению лесов на территории округа.