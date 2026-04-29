Лес в Гжельском лесничестве восстанавливают после санитарной вырубки

В Гжельском участковом лесничестве на 127-м километре трассы А-107 провели санитарную вырубку участка леса площадью семь гектаров. Причиной стал вспыхнувший очаг поражения насекомыми, среди которых был жук-типограф.

После удаления поврежденных деревьев в 2018 году работники лесного хозяйства и волонтеры высадили на этом месте сеянцы ели. «Культура хорошо приживается. Этот участок леса восстановился на 80 процентов», — сообщил мастер лесофилиала «Виноградовский» ГАУ МО «Мособллес» Михаил Кузякин.

Помимо елей, на участке активно разрастается самосев обыкновенной сосны. Специалист пояснил, что такой естественный процесс не препятствует развитию посадок, поскольку ель считается теневыносливой породой и предпочитает расти под пологом сосны.

Каждый год после посадки на территории проводят лесоводственный уход: окашивают траву и сорняковую поросль, оставляя хозяйственно ценные культуры. Позже выполняют осветление и прочистку участка, чтобы дать больше сил для роста целевых растений. За посадками ведут постоянное наблюдение и принимают все необходимые меры по недопущению пожаров.

Полностью восстановиться лес может через 15–20 лет. Но даже еще в процессе роста хвойные молодняки очень хорошо собирают углерод.