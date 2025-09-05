Лес у деревни Дядькино в Богородском округе очистят от неликвидной древесины

В Ямкинском участковом лесничестве, недалеко от деревни Дядькино Богородского городского округа, началась уборка неликвидной древесины. Специалисты «Мособллеса» приступили к облагораживанию территории в 17,4 гектара.

Основанием для проведения работ стали обращения граждан, указывавших на необходимость наведения порядка в популярном у жителей месте. Уборка «неликвида» повышает безопасность леса, улучшает его проходимость для посетителей и специалистов, а также существенно снижает риск возникновения пожаров.

«Работы проводят согласно календарному плану. Неликвид складируют в поленницы для дальнейшего естественного перегнивания», — рассказала старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» лесничества Татьяна Бекулова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что сквер имени Громцева в Дзержинском обновят к середине сентября.