Лес Победы» в Волоколамском округе стал полноценным лесом

В 2015 году в СНТ «Преснецы» Волоколамского городского округа прошла акция «Лес Победы». На участке в 1,7 гектара посадили 3,5 тысячи молодых елей высотой 20 сантиметров. Более 150 человек несколько часов трудились под музыку, а после их ждала полевая кухня с угощениями.

Участник акции Владимир Потапов поделился, что саженцы прижились и продолжили расти. Старший участковый лесничий Волоколамского лесничества Светлана Колесниченко рассказала, как за участком ухаживали долгие годы и наблюдали за деревцами.

Только спустя время, когда выживает 87% посаженных деревьев, участок считается полноценным лесом. В 2021 году «Лес Победы» Волоколамска достиг этого статуса: здесь прижилось более 90% саженцев, и теперь это деревья около четырех метров высотой.

Лесничие продолжают следить за «Лесом Победы», удаляя растения, которые могут нарушить баланс или помешать дальнейшему росту молодого леса.

