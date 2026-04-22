«Лес Победы» в Подмосковье: саженцы превратились в двухметровые деревья

На границе Люберецкого городского округа и Раменского района появился «Лес Победы». Жители провели акцию по высадке саженцев осенью 2017 года. Сегодня, по словам старшего участкового лесничего Подольского филиала «Мособллеса» Аркадия Андрюшина, саженцы прижились на 95% и вытянулись до двух метров.

Люди часто спрашивают, почему деревья сажают так близко друг к другу. Расстояние между соснами составляет всего 0,7 метра. Лесничие объясняют, что это норма для леса. «Естественно, отпад же будет. Не все деревья пойдут в рост и достигнут взрослого состояния», — говорит Аркадий Андрюшин.

Сейчас плотность посадки составляет около четырех тысяч деревьев на гектар. Но через 50 лет здесь останется около 700 стволов. Молодые деревья часто ломаются от ветра и под тяжестью снега, также они страдают от болезней. Только самые сильные из тысячи саженцев выживут и превратятся в могучие сосны.

За лесом ухаживают: косят междурядья и проводят опашку, чтобы защитить деревья от пожаров. Лесничие напоминают, что лес — это не парк, поэтому убирать валежник и сухие ветки полностью нельзя. Они перегнивают и становятся удобрением для почвы.