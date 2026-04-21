«Лес Победы» в городском округе Ступино: память о героях живет

В городском округе Ступино, в поселке Мещерино, продолжает расти «Лес Победы». Десять лет назад старшеклассники Мещеринской средней школы посадили здесь тысячи саженцев сосен в честь Дня Победы.

На одном гектаре было высажено 4200 саженцев, а всего — около 8 тысяч. Сегодня эти сосны уже заметно выросли и образуют зеленый памятник, который виден с дороги.

Старший участковый лесничий Мещеринского участкового лесничества Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Фатима Масигова вспоминает, что за «Лесом Победы» ухаживали с первых дней. Лесники проводили лесоводственный уход, убирая древесно-кустарниковую растительность, чтобы дать соснам пространство для роста. После этого участок перевели в лесопокрытую площадь, а в прошлом году провели осветление — убрали лишний хворост между рядами.

Уход за лесом рассчитан на два десятилетия: впереди прочистка, прореживание и проходные рубки. Все эти мероприятия нужны, чтобы сосны сформировали здоровый и красивый лес.

Особая ценность «Леса Победы» — его история. Многие участники посадки до сих пор приезжают сюда и показывают деревья своим детям. Для них этот лес стал личным памятником.