Лес Победы» в Фирсановке: память о прошлом и жизнь на будущее

В городском округе Химки, в микрорайоне Фирсановка, на Шоссейной улице 16 апреля в 11:00 состоялось значимое событие. Ровно 11 лет назад здесь стартовала акция «Лес Победы». На центральной площадке собрались сотни добровольцев не только из Химок, но и из других районов Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, олимпийские чемпионы, политики и общественные деятели приняли участие в озеленении территории. За один день на 21 гектаре земли было высажено около 84 тысяч сеянцев дуба, сосны и ели.

Выбор участка был неслучайным. Ранее здесь росли взрослые ели, однако многие из них пришлось убрать из-за поражения жуком-короедом. Об этом рассказала помощник участкового лесничего Сходненского участкового лесничества Анастасия Данилова. В 2016 году акцию продолжили, высадив еще почти 5000 саженцев в районе Парковой улицы.

Сосну вместо ели выбрали из-за ее зимостойкости и способности хорошо переносить холод. Сейчас бывшие саженцы выросли до трех-четырех метров в высоту. Специалисты лесхоза ежегодно прореживали и вырубали кустарники и другие породы деревьев вокруг посадок.

Спустя 11 лет свидетели той акции возвращаются сюда уже с детьми. Например, Георгий Павлиашвили рассказал, что в тот год решил посадить свое дерево, исполнив тем самым три заповеди: построить дом, посадить дерево, вырастить сына.

«Лес Победы» задумывался как живой памятник каждому из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Идея заключалась в том, чтобы высадить лес, который будет расти десятилетиями, напоминая будущим поколениям о цене Победы. Сейчас уже ясно: задумка удалась. Саженцы выжили, укоренились и превратились в настоящий лесной массив. Теперь это не просто посадки, а полноценная экосистема — гордость микрорайона и живое напоминание о подвиге предков.