«Лес Победы»: как преобразился молодой лес под Истрой

В районе Рождественского лесничества вблизи поселка Снегири специалисты провели инспекцию состояния молодого леса. В 2018 году здесь прошла акция «Лес Победы», в рамках которой на участке площадью 2,2 гектара было посажено 9 тысяч сеянцев сосны высотой всего 20 сантиметров. Сегодня эти саженцы превратились в прекрасные деревья высотой до четырех метров.

Старший участковый лесничий Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Ирина Котенкова поделилась своими воспоминаниями о том, как вместе с семьей участвовала в посадке сосен. Она подчеркнула, что многие приходили на акцию целыми семьями, чтобы почтить память своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Лесничие продолжают заботиться о молодняке. Для защиты от пожаров они пропахивают землю по периметру участка, создавая минерализованную полосу, которая предотвращает распространение огня на насаждения в случае возгорания.

Участковый государственный инспектор по охране леса Рождественского участкового лесничества Александр Плотников пояснил, что в течение шести лет проводился агротехнический уход за лесом: выкашивалась быстрорастущая поросль лиственных пород, чтобы она не мешала росту сосен. В лесу часто появляются лоси, оставляя после себя следы.

Жителей приглашают принять участие в предстоящих акциях и посадить лес в мае. О датах мероприятий будет сообщено в региональных и местных СМИ.