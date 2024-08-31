Ленинский округ стал лидером по развитию образования в сфере культуры в Подмосковье

Ленинский округ стал лучшим муниципалитетом по развитию дополнительного образования в сфере культуры по итогам прошлого учебного года. Результат озвучили на ежегодном педагогическом совете, который проходил в Доме правительства Подмосковья в Красногорске.

Округ занял лидирующую позицию благодаря детской школе искусств в Видном. Она также признана лучшим учреждением дополнительного образования в сфере культуры. Рейтинг состоял из 174 организаций, из них пять школ набрали более 100 баллов.

«В рейтинг входили такие показатели, как участие педагогов в различных областных и всероссийских конкурсах, участие детей и воспитанников школ на разных уровнях конкурса, поступление выпускников школ искусств в профильные вузы, качество обучения и многое другое. Вот такая большая комплексная оценка привела нас к большой победе. Мы — единственные лидеры среди других муниципалитетов области», — рассказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова.

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Илья Бронштейн вручил награду Татьяне Квасниковой и директору детской школы искусств и заслуженному работнику культуры Подмосковья Ларисе Похвалиевой. С приветственным словом обратился депутат Московской областной думы Олег Рожнов.

«Последние 12 лет я тесно связан с культурой нашего Подмосковья. Все эти годы я от всей души горжусь нашей, пожалуй, самой богатой, насыщенной и яркой культурой. Главным богатством этой сферы являются люди, которые в ней работают. Хочу поблагодарить вас от имени Московской областной думы за этот нелегкий труд», — сказал Олег Рожнов.

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