Ленинский округ вновь присоединился к фестивалю «Город танцует в парках»

Фото: Пресс-служба администрации Ленинского г. о.

Второй сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» прошел в парке Ленинского городского округа. Мероприятие посетили порядка полутора тысяч жителей.

Фестиваль под руководством Егора Дружинина прошел в Ленинском городском округе. Он состоялся в рамках проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье». За победу боролись 10 коллективов округа. Победу одержала команда под названием PDF.

«Мероприятие посетили порядка 1,5 тысячи наших жителей. Выступления 10 наших коллективов оценивали художественный руководитель, председатель жюри, заслуженный артист России Егор Дружинин, профессиональный танцор и хореограф Александр Могилев. Лучшей танцевальной командой нашего округа стал коллектив PDF. Поздравляю ребят с победой!» — прокомментировал глава округа Станислав Каторов.

На главной сцене выступили творческие коллективы, театральные и танцевальные студии округа, а также артисты — участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Фестиваль продолжится до 16 июня. В сентябре в финале состоится гала-концерт.

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