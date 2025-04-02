Ленинский округ присоединится к программе Минкульта РФ «Театр в усадьбах»

Спектакль представят в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском округе. Показ пройдет в рамках федерального проекта Росконцерта «Театр в усадьбах».

Зрителям покажут постановку «Капитанской дочки» по роману Александра Пушкина. Режиссером стала Виктория Луговая из Великолукского драматического театра.

«Уникальная программа „Театр в усадьбах“ уже четвертый год реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Это серия театральных мероприятий, проводимых на территории музеев, усадеб и других исторических площадках в разных регионах страны», — добавил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Труппа Великолукского драмтеатра в этом году играет 105-й сезон. Жители Ленинского округа смогут увидеть спектакль 5 апреля в научно-культурном центре «Музей В. И. Ленина».

Зрителями могут стать все желающие старше 12 лет.