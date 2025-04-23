Ленинский округ присоединился к голосованию за объекты благоустройства

Онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства в 2026 году началось на федеральной платформе. Участником направленной на улучшение общественных пространств программы стал и Ленинский округ.

Жители муниципалитета могут проголосовать за один из пяти предложенных объектов. Это Тимоховский парк, сквер между домами № 43 и № 45 и нижний Ащеринский пруд в поселке Развилка, лесопарковая зона в деревне Коробово и сквер в поселке Измайлово.

Отдать свой голос за понравившийся объект можно несколькими способами: через федеральную платформу для голосования, с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в парках и скверах округа. Голосование продлится до 12 июня.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов призвал жителей внести свой вклад в развитие общественных пространств муниципалитета, определив приоритетный объект для благоустройства. «Дорогие жители, жду от вас активности. Именно от вашего выбора зависит развитие нашего округа. Благодаря вам обновляются парки и скверы, появляются новые общественные пространства и зоны отдыха», — заявил Станислав Каторов.