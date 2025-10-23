Ленинский округ оказал помощь корвету «Гремящий» в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ленинский округ приобрел имущество для поддержания социально-бытовых условий экипажа по просьбе командования корвета «Гремящий» войск и сил на Северо-Востоке Российской Федерации. В перечень включили стиральную машину, холодильник, цветной принтер и другую технику.

Корабль выполняет задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе с заходом в иностранные порты, представляя Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«За многие годы шефского сотрудничества между Ленинским городским округом Московской области и экипажем корвета „Гремящий“ сформировались крепкие узы дружбы и товарищества, основанные на взаимном уважении и деятельности по защите Отечества. Командование корвета „Гремящий“ войск и сил на Северо-Востоке Российской Федерации от всего сердца благодарит главу округа Станислава Каторова за систематическую и действенную помощь в поддержании технической готовности корабля и высокого морально-политического и психологического состояния личного состава корвета „Гремящий“», — сказал командир корвета «Гремящий», капитан 2 ранга Константин Ливинц.

Ленинский округ приобрел стиральную машину, компактный холодильник, цветной принтер, напольный кондиционер и другое оборудование.

«Поддержка экипажа „Гремящего“ — это давняя традиция и важная составляющая патриотического воспитания. Мы гордимся нашим военно-морским флотом, его высокой степенью боеготовности, а также тактическими и стратегическими возможностями», — добавил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Отметим, Ленинский городской округ на постоянной основе оказывает шефскую помощь экипажу корвета «Гремящий».