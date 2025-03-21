«Ленинградскую» симфонию исполнят 100 музыкантов в Дубне 9 мая

Подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы продолжается в муниципалитете. Предстоящие масштабные мероприятия обсудили на совещании в администрации Дубны.

В заседании участвовали также представители профильных служб городских предприятий и организаций.

Одной из главных площадок праздника станет территория школы № 2, где в годы войны располагались военные госпитали. Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что Дубненский симфонический оркестр под управлением дирижера Сергея Поспелова в двойном составе сыграет легендарную «Симфонию № 7» Дмитрия Шостаковича на стадионе школы.

«Одно из главных произведений, которое символизирует Победу над фашизмом, станет кульминацией празднования», — подчеркнул Максим Тихомиров.

В округе также пройдут традиционные памятные акции. Во дворах ветеранов Великой Отечественной войны будут организованы концерты на военной «полуторке», с патриотическими песнями. До начала мая по поручению главы муниципалитета все знаковые места в городе приведут в порядок.