Ленинградский вокзал закроют на ремонт с 11 августа

Ремонт Ленинградского вокзала начнется этим летом. С 11 августа здание закроют для пассажиров, о чем предупредил Минтранс Подмосковья со ссылкой на РЖД.

Во время ремонта вокзальный комплекс полностью обновят, сделав внутренние пространства более функциональными и комфортными. Фасад и кровлю отремонтируют, а территорию вокруг — благоустроят.

После ремонта вокзал интегрируют в единую систему московского транспорта.

На время ремонта поезда продолжат прибывать и отправляться по расписанию, но схема прохода на платформы изменится.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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